Скрипченко: «Урал» должен стремиться к росту и продолжать движение вперед»

Наставник «Урала» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ, отметив, что команда была готова к организованной обороне уфимцев и их быстрым контратакам.

«Безусловно, очень тяжелая победа. «Уфа» в таком положении, что отступать им некуда и мы ожидали, что команда будет организованно обороняться, искать свои шансы в быстрых атаках. Мы были к этому готовы. Заставили ошибиться вратаря. Думаю, это заслуга всей команды и Гогниева, который подытожил эти действия. Во втором тайме хотелось более качественно сыграть, но, думаю, что над ребятами довлело стремление одержать победу, чтобы вклиниться в борьбу за лидирующие позиции.

Думаю, нам не стоит витать в облаках, потому что мы еще ничего не выиграли и ничего не сделали существенного в плане результата. Должны стремиться расти и двигаться вперед. Очки посчитаем в конце сезона, а там будет видно», – сказал Скрипченко.