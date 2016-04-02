РФПЛ. Гогниев принес «Уралу» три очка в матче с «Уфой»

В матче 22-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле добился минимальной победы над «Уфой». Все решил единственный гол форварда хозяев Спартака Гогниева на 24-й минуте встречи.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа (Уфа) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Гогниев, 24.

Урал: Заболотный, Мартынович, Данцев, Фонтанельо, Сапета, Рязанцев (Манучарян, 62), Фидлер, Коробов (Серченков, 89), Емельянов, Асеведо (Ярошенко, 85), Гогниев.

Уфа: Шелия, Стоцкий, Аликин, Тумасян, Кацалапов, Пауревич, Диего (Ханджич, 46), Зубарев, Зинченко, Игбун, Кротов (Сысуев, 86).

Предупреждения: Емельянов, 78 – Зубарев, 48; Игбун, 60; Ханджич, 89.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

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