Веллитон: «В России меня очень расстраивал расизм»

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон поделился воспоминаниями от своего выступления в России, подчеркнув при этом, что вновь готов вернуться в РФПЛ.

– Какие у вас остались воспоминания от России?

– Были как хорошие, так и плохие моменты, но позитива все-таки больше.

– А плохие – это какие?

– Расизм меня очень расстраивал.

– Прямо на улицах что-то говорили?

– Нет, в основном на стадионах, когда играли где-нибудь на выезде. Мне говорят, сейчас ситуация изменилась к лучшему. А тогда слушал с трибун уханье и прочие подобные вещи.

– Помимо, Бразилии, вы играли в России, Турции и Испании. В какой стране нравилось больше?

– В России! Всегда себя идентифицировал именно с чемпионатом России. И адаптировался к нему быстро, без проблем. В Бразилии я мало поиграл, только год, а в Москве провел пять лет.

– Значит, ждем вас в России снова?

– Да! Изучаю предложения.