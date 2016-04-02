Веллитон: «В России меня очень расстраивал расизм»

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон поделился воспоминаниями от своего выступления в России, подчеркнув при этом, что вновь готов вернуться в РФПЛ.
– Какие у вас остались воспоминания от России?
– Были как хорошие, так и плохие моменты, но позитива все-таки больше.
– А плохие – это какие?
– Расизм меня очень расстраивал.
– Прямо на улицах что-то говорили?
– Нет, в основном на стадионах, когда играли где-нибудь на выезде. Мне говорят, сейчас ситуация изменилась к лучшему. А тогда слушал с трибун уханье и прочие подобные вещи.
– Помимо, Бразилии, вы играли в России, Турции и Испании. В какой стране нравилось больше?
– В России! Всегда себя идентифицировал именно с чемпионатом России. И адаптировался к нему быстро, без проблем. В Бразилии я мало поиграл, только год, а в Москве провел пять лет.
– Значит, ждем вас в России снова?
– Да! Изучаю предложения.