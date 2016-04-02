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    Отсутствие игровой практики может помешать переходу Веллитона в «Терек»

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал, что экс-форвард «Спартака» Веллитон все еще входит в сферу интересов грозненского клуба, и вопрос о его приобретении будет рассматриваться в период летнего трансферного окна. Напомним, чуть ранее бразилец разорвал контракт с «Мерсин Идманюрду». По словам игрока, у него на руках имеется пара предложений из клубов РФПЛ.

    «После зимнего трансферного окна мы больше с ним не общались. Там было слишком много «но», которые надо было соблюсти. На данный момент у нас нет информации, что они разорвали контракт. Это во-первых. Во-вторых, чтобы без игровой практики он нас заинтересовал, надо смотреть и разговаривать. Как я уже говорил, если мы и будем его рассматривать, то только летом», – сказал Айдамиров.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2016 12:47
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