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    «Кубань» постарается обыграть крепкий «Амкар»

    В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Кубань» и «Амкар». Краснодарская команда все еще не гарантировала себе места в Премьер-лиге на следующий сезон и сегодня команда Сергея Ташуева постарается набрать важнейшие три очка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 16:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 апреля 2016, 18:47

      А на кася выкуси кубань у амкарушки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 2 апреля 2016, 18:12

      Кубань сможет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 2 апреля 2016, 17:24

      Кубань-вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 2 апреля 2016, 17:03

      1-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      B@uk@ 2 апреля 2016, 16:25

      Нереально!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2016, 13:27

      А я буду болеть за "Амкар", ему и желаю удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 2 апреля 2016, 11:41

      Выиграем останемся , нет вылетим :( И вполне возможно что могут вообще расформировать команду с почти 90 летний историей ! Спасибо всем причастным к этому !

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 апреля 2016, 10:27

      Удачи парни!Надо брать, 3 очка у Амкара!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 2 апреля 2016, 08:34

      Удачи Кубани

      0
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