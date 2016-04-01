Педро: «Челси» заслуживает быть выше в турнирной таблице АПЛ»

Полузащитник «Челси» Педро рассказал о целях лондонского клуба, которые команда ставит перед собой в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент синие занимают в турнирной таблице АПЛ 10-е место.

«Наша главная цель – постараться набрать как можно больше очков в заключительных играх. У нас осталось восемь матчей, все они будут очень тяжелыми, потому что для всех команд многое поставлено на карту в этом чемпионате. Мы хотим постараться финишировать в таблице так высоко, как это возможно, поскольку клуб заслуживает этого», – сказал Педро.