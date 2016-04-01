Калиниченко: «В украинских клубах растут долги по зарплате»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признал, что руководству украинских клубов легче распустить команду, чем рассчитаться с долгами перед футболистами.

Пока я вижу только увеличение долгов во многих клубах. Хотя есть и те, кто действительно старается и переводит клубы на меньшие деньги, что позволяет исправно платить. И претензий к ним со стороны людей нет. Но есть и такие клубы, в которых претензий становится все больше и больше. Одни собираются банкротиться, вторые собираются банкротиться. То есть много непонятного. Видимо, там мыслят так, что лучше сейчас обанкротиться, чем платить по тем долгам, которые накопились за последнее время.

– Именно с этим обстоятельством связано то, что количество клубов в украинской Премьер-лиге сокращается?

– Естественно. Я считаю, что для количества клубы лучше не брать. Надо, чтобы было качество. Если у нас найдется 12-14 клубов, которые действительно будут соответствовать уровню Премьер-лиги, то это хорошо. А если их будет 16-18 и по ходу сезона три-четыре клуба будут сходить, то кому это нужно? Поэтому, как говорится, лучше меньше, да лучше.

Напомним, что по ходу текущего сезона с розыгрыша УПЛ снялся запорожский «Металлург». Есть информация, что вскоре прекратит существование и луцкая «Волынь».