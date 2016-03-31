Селюк: «Мкртчан хочет сделать «Кубань» банкротом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что акционер «Кубани» Олег Мкртчан хочет сделать клуб банкротом.

«Подобное ранее он проделал с донецким «Металлургом». Донбасс сейчас – непростой регион, но «Шахтер» же существует. А «Металлург» копил долги, проигрывал все суды – в Лозанне, в ФИФА. В итоге обанкротился. И большая часть футболистов вместе с руководством «Металлурга» перешла в команду «Сталь» из Днепродзержинска. Там, как и в донецком клубе когда-то, руководит заместитель Мкртчана Вардан Исраелян. В «Кубани» сейчас происходит абсолютно идентичная ситуация», – сказал Селюк.