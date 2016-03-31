Кальдерон: «К сожалению, мы можем вновь увидеть Моуринью в «Реале»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что Жозе Моуринью уже в ближайшее время может вернуться в Мадрид.

«Если Моуринью не возглавит «Манчестер Юнайтед», то он станет следующим тренером «Реала». Я практически наверняка уверен в этом. Если «Реал» ничего не выиграет, то мы, к сожалению, вновь увидим на скамейке Моуринью.

Нельзя назвать период работы Моуринью в «Реале» лучшим временем. Без него ситуация более спокойная. Этот человек постоянно провоцирует конфликты. Перес словно повернут на Моуринью.

Не думаю, что Зидан продолжит работать, если в этом сезоне у «Реала» не сложится. Это тренер для третьей лиги», – заявил Кальдерон.