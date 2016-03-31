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  • Итоги Конкурса прогнозов: Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler стали победителями

Итоги Конкурса прогнозов: Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler стали победителями

31 марта 2016, 13:24
27

Подведены итоги мартовского сезона Конкурса прогнозов. Победителями стали Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler, которые заняли первые три места в первом дивизионе.

За призовые места в Конкурсе прогнозов боролись 2,5 тысячи человек. Но дойти до первого дивизиона смогли только 112 участников.

Победитель Kenny McCormick набрал более 345 тысяч очков рейтинга, сделав 776 ставок со средним коэффициентом в 2.026. DIDI 23 сделал 863 ставки, средний коэффициент составил 1.996, рейтинг – 275 тысяч очков. Xiler, занявший третье место, сделал меньше всего ставок (532), но это не помешало ему войти в число призеров, его средний коэффициент – 2.685. Если бы Xiler был чуть-чуть поактивнее (да-да, это намек!), то он вполне мог подняться повыше.

Все трое получают призы от Monster – крутейшие наушники iSport Strive UCT3, которые позволяют полноценно присутствовать сразу в двух мирах: в мире спорта и в мире музыки.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 8 апреля. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Март».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Работа сайта
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vanesss1981
1459420847
Поздравляю победителей!
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арейская
1459425422
Мои поздравления, а я вот застряла в 8-м, успокаивает то, что я участвовала где-то с середины месяца
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Kenny McCormick
1459425829
спасибо, всем удачи в новом сезоне
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kotmyshka
1459427909
Присоединяюсь к поздравлениям!
Ответить
Den4ik111
1459433031
Плохо что поздно узнал об этом конкурсе...ну ничего страшного..удачи всем в следующем сезоне...Поздравляю победителей..
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olic29ivica
1459437437
Можно было не только тройку призеров наградить,а призы дать са самый большой кеф и самый крупный выигрышь, не все сразу играть начали, я только за месяц успел до 1 дивизиона добраться
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DIDI 23
1459511431
Сейчас отправил письмо на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Март». Как убедиться, что Вы его получили? Ждать ли ответа? И почему крайний срок 8 апреля?
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DIDI 23
1459633203
Мужики сегодня получил ответ от бомбардира в личку на своё письмо. Текст письма: Игорь, добрый день! Хорошо, спасибо. Отправим ваш приз на следующей неделе. С уважением, Редакция Бомбардира Теперь буду ждать. При получении обязательно отпишусь здесь.
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danila_yumsh
1459781744
мм, да это еще один коммент для конкурса прогнозов
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ДМИТРИЙ202020
1459785401
трудно будет попасть в 5 лушчих
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