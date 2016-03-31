Итоги Конкурса прогнозов: Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler стали победителями

Подведены итоги мартовского сезона Конкурса прогнозов. Победителями стали Kenny McCormick, DIDI 23 и Xiler, которые заняли первые три места в первом дивизионе.

За призовые места в Конкурсе прогнозов боролись 2,5 тысячи человек. Но дойти до первого дивизиона смогли только 112 участников.

Победитель Kenny McCormick набрал более 345 тысяч очков рейтинга, сделав 776 ставок со средним коэффициентом в 2.026. DIDI 23 сделал 863 ставки, средний коэффициент составил 1.996, рейтинг – 275 тысяч очков. Xiler, занявший третье место, сделал меньше всего ставок (532), но это не помешало ему войти в число призеров, его средний коэффициент – 2.685. Если бы Xiler был чуть-чуть поактивнее (да-да, это намек!), то он вполне мог подняться повыше.

Все трое получают призы от Monster – крутейшие наушники iSport Strive UCT3, которые позволяют полноценно присутствовать сразу в двух мирах: в мире спорта и в мире музыки.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 8 апреля. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Март».