Кальдерон: «Буффон мог играть в «Реале», но я был против»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон расскзал о том, что в составе «сливочных» мог играть итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон. По словам Кальдерона, итальянца хотел пригласить бывший наставник команды Фабио Капелло.

«Когда Капелло был главным тренером «Реала», он заявил о желании привести в команду Каннаваро, Буффона, Трезеге и Эмерсона. Лично я сразу отказался от варианта с Буффоном, ведь у нас играл лучший в мире голкипер в лице Касильяса», — сказал экс-президент «королевского» клуба.