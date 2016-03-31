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Билялетдинов: «Дешам не превзошел Слуцкого»

31 марта 2016, 06:49
4

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру сборной России в товарищеском матче с Францией (2:4). По словам специалиста, российская команда проиграла по делу.

«Тактически Дешам не превзошел Слуцкого – Франция попросту была быстрее в большинстве эпизодов. Где-то совсем на чуть-чуть, но мелочей в футболе не бывает.

В каждом голе хозяев отчетливо проявлялись стартовая скорость, резкость, индивидуальное мастерство. И дело вовсе не в свежести или уровне готовности. Просто наша команда играла в темпе чемпионата России, а это уже устоявшаяся привычка.

Казалось бы, держим мяч, в подготовительной зоне все хорошо, но только дело доходит до обострения, высококлассный соперник все перекрывает, и приходится снова отдавать передачу назад.

Но считаю, что такое поражение – вовсе не повод окунать всех в грязь. Мы уступили серьезной команде, одному из претендентов на победу на Евро-2016. Из этого матча можно извлечь большой урок. Побольше бы таких спаррингов! Пусть чудес за два месяца добиться сложно, но нам наглядно показали, над чем нужно обязательно работать в оставшееся до Евро время. Да и потом – тоже», – сказал Билялетдинов.

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Франция Россия Рубин Билялетдинов Ринат
Комментарии (4)
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Витус Беринг
1459408299
Прошло то время, когда блинами попу вытирали.
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neveldomha
1459411237
Дешаму можно было вообще не присутствовать на матче. Все равно бы выиграли.
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