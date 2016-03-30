Беленов: «Кубань» может просто исчезнуть»

Вратарь «Кубани» Александр Беленов выразил опасение, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.

«Для меня этот клуб многое значит, но при нынешней ситуации все сложилось, увы, так, что он может просто исчезнуть с футбольной карты России. Мы не хотим в это верить, но когда скапливаются такие больше долги, это ведет к чему-то нехорошему. Хотя мы все надеемся и верим, что эта ситуация разрешится», – сказал Беленов.

Также футболист рассказал о том, почему он принял решение остаться в проблемном клубе.

«Я действительно мог уйти, даже свободным агентом. Но у меня была определенная договоренность с руководством клуба, в частности, со Стаценко, что мы все вместе попытаемся исправить ситуацию, сохранить команду, несмотря на тяжелое финансовое положение. Поэтому я решил остаться до конца этого сезона как минимум. Может, для кого-то «Кубань» – это просто эмблема, для меня же – гораздо больше. Я с этой командой прошел путь от дебютанта Премьер-лиги до финалиста Кубка России».