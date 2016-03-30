Буффон: «Перед игрой с Германией было слишком много эйфории»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о поражении в товарищеском матче против команды Германии (1:4). Перед этой встречей итальянцы сыграли вничью с Испанией (1:1).

«Было слишком много эйфории перед игрой с немцами, но мы остаемся хорошей командой. Вот увидите, мы еще удивим всех.

Я не зол, но разочарован, потому что мы сыграли очень плохо. Игра с Германией должна была подтвердить хорошие признаки, которые мы увидели в матче с Испанией», – сказал Буффон.