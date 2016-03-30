Романцев: «Так долго знаем друг друга с Аленичевым и Титовым, что я им уже ничего подсказать не могу»

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев отметил, что ему уже нечего советовать нынешнему тренерскому штабу красно-белых, в который входят его бывшие подопечныеДмитрий Аленичев и Егор Титов.

«Только вчера общался и с Аленичевым, и с Титовым. Довольно часто видимся, разговариваем. Знаете, мы столько времени друг друга знаем и вместе работаем, что я им уже ничего подсказать не могу. Они идут своей дорогой, искренне желаю им удачи.

Молодежь «Спартака»? В вопросе становления молодого футболиста многое зависит даже не от тренеров, а от самих ребят. Им можно предъявлять претензии в плане работы над собой, самоотдачи. Если ты доказываешь делом, что готов, то играешь за основной состав. Если расслабился и не выполняешь требований – пожалуйста, вперед, в первую или во вторую лигу. Пожелаю молодежи проявить себя и не останавливаться на достигнутом», – сказал Романцев.

После 21 тура московский «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиге, имея в своем активе 36 очков.