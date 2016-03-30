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  • Малафеев: «Если в конце сезона меня выпустят на замену на пару минут – буду счастлив!»

Малафеев: «Если в конце сезона меня выпустят на замену на пару минут – буду счастлив!»

30 марта 2016, 12:19
6

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, планирует ли он организовывать свой прощальный матч по окончании карьеры.

– Сам ничего придумывать не стану. Мне не особо нужно. Если кто-то подсуетится – отказываться не стану. Если мой «прощальный матч» будет состоять из одной-двух минут на поле в самом конце игры – этого вполне достаточно. В чистом виде прощание с болельщиками. Если под конец сезона сложится такая ситуация, что позволит счет меня выпустить на замену – буду счастлив!

– Зная себя – слезы удержите?

– Очень постараюсь удержать – но думаю, будет очень близко. На грани.

– В какой момент договорились с самим собой, что больше не вы первый вратарь в «Зените"? Утрясли это в своем сознании?

– Чисто теоретически с этим не смирился… Но я всегда здраво мыслил. Смирился, пожалуй, года через полтора. Получается, через год после того, как потерял место в составе.

– Игрок всегда чувствует, когда его «не видят». В какой момент почувствовали это вы?

– Так меня видели! Просто перспектива у меня не та, это понятно. Ясно было, что ставку сделают на кого-то моложе. В этом смысле я главного тренера понимаю. Что было в моих сила – то делал. Оставался оптимистом. Внушал самому себе, что все к лучшему…

– Пытаюсь поставить себя на ваше место. Не страшно было бы оказаться вторым в «Зените». Неприятно осознавать, что стал третьим вратарем клуба – фактически вычеркнутым из конкуренции.

– А почему нет? Все разумно! Если б не мое состояние здоровья и постоянные травмы – все было бы иначе. Думаю, я просто выработал ресурс организма. Шучу: даже сейчас неплохо на тренировках выгляжу. А если б у меня не болела икра, колено и спина? Да вообще был бы лучшим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (6)
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KarkkiNik
1459333173
Слава лучший =)
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Тяп-Ляп.
1459334567
Харашо пристроился рогоносец.
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neveldomha
1459338015
Да не надо ничего объяснять, Слава. Работа такая. В зал славы Зенита за красивые слова не попадают.
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sochi-2013
1459343460
После вчерашней игры, шансы появились.
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