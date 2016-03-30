Отец Видаля может оказаться за решеткой

Чилийские правоохранители задержали отца полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает La Cuarta, Эрасмо Видаль бежал по проезжей части дороги и рисковал быть сбитым машинами.

Как выяснили правоохранители, старший из Видалей не впервые оказался в полицейском участке. Ранее он обвинялся в незаконном хранении оружия. Еще в прошлом году Эрасмо Видаль должен был явиться на судебный процесс, но проигнорировал его, после чего был объявлен в розыск. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до 18 месяцев.