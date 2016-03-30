Перротта: «Не представляю себя в качестве тренера»

Экс-хавбек «Ромы» Симоне Перротта в ближайшее время не собирается заниматься тренерской деятельностью. Также именитый в прошлом футболист прокомментировал возможный уход из команды Франческо Тотти.

Представь, что вас назначили главным тренером «Ромы». Что бы вы сделали в первую очередь?

– Вообще такого не представляю. Меня это сейчас не интересует – тренировать. В крайнем случае мне было бы интересно поработать с молодeжью.

Однажды вы сказали: «Предпочитаю закончить карьеру как игрок «Ромы», а не в составе другой команды. Я хотел закончить играть здесь и считаю это правильным». Как думаете, каким будет правильное решение в ситуации с Тотти?

– Каждый думает своей головой, и я считаю, что нетактично вмешиваться в столь личные дела, – заявил он в интервью сайту as-roma.ru.