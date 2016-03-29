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    Товарищеские матчи. Австрия уступила Турции и другие результаты

    Сегодня состоялся ряд товарищеских матчей среди европейских национальных сборных.

    Товарищеские матчи

    Эстония – Сербия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Коларов, 81.

    Грузия – Казахстан – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нургалиев, 36; 1:1 – Гелашвили, 38.

    Македония – Болгария – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рангелов, 65; 0:2 – Тонев, 87.

    Греция – Исландия – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фортунис (пенальти), 19; 2:0 – Фортунис, 31; 2:1 – Траустасон, 34; 2:2 – Игнасон, 70; 2:3 – Сигторссон, 82.

    Гибралтар – Латвия – 0:5 (0:0)

    Голы: 0:1 – Икауниекс, 46; 0:2 – Дубра, 53; 0:3 – Шабала, 57; 0:4 – Вишняковс, 82; 0:5 – Икауниекс, 84.

    Норвегия – Финляндия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бергет, 57; 2:0 – Йохансен, 84.

    Люксембург – Албания – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Садику, 63; 0:2 – Чикаллеши, 75.

    Швейцария – Босния и Герцеговина – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джеко, 14; 0:2 – Пьянич, 57.

    Швеция – Чехия – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Берг, 14; 1:1 – Выдра, 26.

    Австрия – Турция – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Юнузович, 22; 1:1 – Чалханоглу, 43; 1:2 – Чалханоглу, 45+1.

    Ирландия – Словакия – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Стох, 14; 1:1 – Лонг (пенальти), 21; 2:1 – МакКлин (пенальти), 23; 2:2 – МакШейн (автогол), 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 23:48

      Не ожидал такого от Австрии, ага.

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