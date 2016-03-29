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    Ромуло возобновил тренировки в общей группе «Спартака»

    Хавбек «Спартака» Ромуло, прошедший курс лечения после болезни, возобновил тренировки в основной группе. Защитник красно-белых Сергей Брызгалов занимался с ограничениями в соответствии с индивидуальным графиком. Также наряду с остальными работали хавбек второй команды Игорь Леонтьев и вратарь «молодежки» Александр Максименко.

    В субботу «Спартаку» предстоит провести поединок против «Ростова» в рамках 22-го тура РФПЛ. Напомним, красно-белые располагаются на пятой строчке в таблице, отставая от ростовчан, идущих вторыми, на пять очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.03.2016 19:23
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