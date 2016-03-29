Панов: «Победа над Францией дала толчок рождению новой сборной России»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов считает, что победа над сборной Франции в 1999-м году сильно повлияла на российскую национальную команду.

«Мы заслужили победу над французами. Может, не столько по игре, сколько за все страдания, которые имела наша сборная. Было много скандалов в тот период времени. Но наша игра вернула болельщиков на стадион. Мы дали толчок новой сборной, которая родилась после того матча. Да, мы не выполнили задачу выхода на чемпионат Европы 2000 года, очень переживали. Но в тот момент времени самое главное, чего мы могли добиться – это радость болельщиков и надежда на светлое будущее», – сказал Панов.