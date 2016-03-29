Драгун: «В РФПЛ есть игроки посильнее Мхитаряна»

Халк сильнее Мхитаряна?Что этот человек скурил?Может быть,только в физической мощи,но это единственное достоинство Халка,но даже оно ему не помогает,если он не в форме.А Генрих куда более командный игрок.
Полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун считает, что в российской Премьер-лиге есть игроки сильнее хавбека «Боруссии» Генриха Мхитаряна.
«Безусловно. Есть и выше уровнем. Тот же Халк, например. Почему нет? Оценивать коллег по цеху — дурной тон. Но Халк — сильный игрок. Есть и хорошие русские ребята. Может, не уровня Мхитаряна, но тоже довольно высокого. А Мхитарян, конечно, выделялся на общем фоне. Было интересно и в то же время сложно играть против него», – сказал Драгун.
Напомним, что Драгун и Мхитарян играли друг против друга в товарищеском матче между сборными Армении и Белоруссии.