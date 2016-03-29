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    Драгун: «В РФПЛ есть игроки посильнее Мхитаряна»

    Полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун считает, что в российской Премьер-лиге есть игроки сильнее хавбека «Боруссии» Генриха Мхитаряна.

    «Безусловно. Есть и выше уровнем. Тот же Халк, например. Почему нет? Оценивать коллег по цеху — дурной тон. Но Халк — сильный игрок. Есть и хорошие русские ребята. Может, не уровня Мхитаряна, но тоже довольно высокого. А Мхитарян, конечно, выделялся на общем фоне. Было интересно и в то же время сложно играть против него», – сказал Драгун.

    Напомним, что Драгун и Мхитарян играли друг против друга в товарищеском матче между сборными Армении и Белоруссии.

    Источник: Pressball

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    29.03.2016 12:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 1 апреля 2016, 21:43

      Халк сильнее Мхитаряна?Что этот человек скурил?Может быть,только в физической мощи,но это единственное достоинство Халка,но даже оно ему не помогает,если он не в форме.А Генрих куда более командный игрок.

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 29 марта 2016, 16:48

      Не сыграв при этом ни одного матча))

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 29 марта 2016, 16:48

      Генрих лутший в истории рфпл))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 29 марта 2016, 14:36

      интересно кто?я вот ни одного не видел.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 14:06

      Безусловно!

      -1
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