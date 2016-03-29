Куртуа не знает, где будет играть в следующем сезоне

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа признался, что его будущее зависит от желания руководства лондонского клуба. Его связывают с переходом в «Реал».

«Сейчас я не могу точно сказать, где начну следующий сезон, все зависит от желания руководства «Челси». Я хочу завершить сезон на мажорной ноте, хотя он станет первым в моей карьере без трофеев.

Для меня этот сезон складывается очень сложно, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы удачно выступить со сборной Бельгии на Евро-2016», – сказал Куртуа.

Ранее появилась информация, что в случае ухода Куртуа «Челси» попытается приобрести молодого голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.