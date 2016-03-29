Бальдивьесо: «Не планируем персонально играть против Месси»

Наставник сборной Боливии Хулио Сесар Бальдивьесо считает, что в современном футболе нет смысла играть персонально в обороне, даже если твой соперник - Лионель Месси.

«Мы не планируем персонально играть против Месси. В футбол играют 11 на 11. А мы – команда. Уже тот факт, что против тебя играет лучший в мире футболист – должен быть отличной мотивацией для любого игрока», – приводит слова Бальдивьесо Ole.

Напомним, что Боливии предстоит провести выездной матч шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Аргентины.