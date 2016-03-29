Алдонин: «Конкуренция в опорной зоне сборной России очень приличная»

Экс-хавбек сборной России Евгений Алдонин уверен, что заменить в товарищеском матче с командой Франции заболевшего Игоря Денисова смогут Денис Глушаков и Дмитрий Тарасов.

«Игорь Денисов – опытный игрок, и, конечно, он пригодился бы в матче с французами. Но если есть риск здоровью человека, то ни в коем случае нельзя задействовать его в завтрашней встрече. То есть здесь все определяется медицинскими показателями.

На позиции опорного полузащитника в нашей сборной есть Глушаков и Тарасов. Конкуренция там очень приличная. Поэтому, я думаю, кто в данный момент лучше готов, тот и будет играть.

Учитывая отсутствие Игоря, я не исключаю, что Слуцкий уже определился с составом на матч с французами, и он будет близким к оптимальному», – сказал Алдонин.

Напомним, Денисов был госпитализирован в одну из больниц французской столицы. По словам главного тренера российской команды Леонида Слуцкого, у Денисова поднялась температура, а после ему был поставлен диагноз – грипп.