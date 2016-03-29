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    Алдонин: «Конкуренция в опорной зоне сборной России очень приличная»

    Экс-хавбек сборной России Евгений Алдонин уверен, что заменить в товарищеском матче с командой Франции заболевшего Игоря Денисова смогут Денис Глушаков и Дмитрий Тарасов.

    «Игорь Денисов – опытный игрок, и, конечно, он пригодился бы в матче с французами. Но если есть риск здоровью человека, то ни в коем случае нельзя задействовать его в завтрашней встрече. То есть здесь все определяется медицинскими показателями.

    На позиции опорного полузащитника в нашей сборной есть Глушаков и Тарасов. Конкуренция там очень приличная. Поэтому, я думаю, кто в данный момент лучше готов, тот и будет играть.

    Учитывая отсутствие Игоря, я не исключаю, что Слуцкий уже определился с составом на матч с французами, и он будет близким к оптимальному», – сказал Алдонин.

    Напомним, Денисов был госпитализирован в одну из больниц французской столицы. По словам главного тренера российской команды Леонида Слуцкого, у Денисова поднялась температура, а после ему был поставлен диагноз – грипп.

    Источник: Eurofootball

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    29.03.2016 07:46
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