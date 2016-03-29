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    Табарес: «Суарес продолжает прогрессировать»

    Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес уверен, что все ошибки, допущенные форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом, остались позади.

    «Суарес – опытный игрок. Со временем он получил необходимый опыт и зрелость. Он продолжает прогрессировать, становиться лучше. Он допустил в прошлом несколько ошибок, но сейчас мы видим, что он стал более зрелым», – считает Табарес.

    В текущем розыгрыше испанской Примеры Суарес провел на поле 28 матчей, в которых забил 26 голов, а также отметился 13 голевыми передачами.

    Источник: Goal.com

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    29.03.2016 06:57
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