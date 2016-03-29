Клопп ждет Гетце в «Ливерпуле»

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце готов ближайшим летом сменить клубную прописку. Одним из явных претендентов на молодого немца является «Ливерпуль». Поспособствовать переезду в Англию могут его хорошие отношения с наставником «красных» Юргеном Клоппом, с которым он работал в дортмундской «Боруссии», дважды выиграв Бундеслигу.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Гетце выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах, забив в них четыре гола, а также записав на свой счет две результативные передачи.