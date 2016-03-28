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    Гетце мог вернуться в «Боруссию» прошлым летом

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце недоволен своим положением в нынешнем клубе, в который он перешел из «Боруссии» в 2013 году за 37 миллионов евро. Он рассматривает возвращение в Дортмунд. Более того, как сообщает Süddeutsche Zeitung, 23-летний немец мог вернуться в стан «Боруссии» еще летом прошлого года.

    Напомним, что ранее стало известно, что «Боруссия» намерена вернуть Гетце по окончании сезона. В 8 матчах Бундеслиги он забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 28 марта 2016, 15:50

      если вернётся, болелы дортмунда сожрут его

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 марта 2016, 11:54

      Правильно сделает если вернется

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