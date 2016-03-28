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  • Бубнов: «Поставьте Широкова как икону в раздевалке на Евро и молитесь на него»

Бубнов: «Поставьте Широкова как икону в раздевалке на Евро и молитесь на него»

28 марта 2016, 20:58
32

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, хавбек «Терека» Олег Иванов на сегодняшний день больше достоин места в сборной России, нежели полузащитник ЦСКА Роман Широков.

«Потенциал Иванова увидел еще Хиддинк, когда взял на чемпионат Европы 2008-го года. После этого Иванова надо было постоянно приглашать в сборную и наигрывать. На мой взгляд, он не первый сезон играет сильнее Широкова. Он еще и моложе. Во-первых, у Олега Иванова больший объем ТТД. Он выполняет значительно большую работу, и диспетчерскую, и в оборонительном плане. Во-вторых, он не хуже, чем Широков, владеет пасом, любым. Он сейчас больше забивает и отдает голевых передач, чем Широков.

Опыт на международной арене? Когда ты плохой, как Широков, то тебе и опыт не поможет. Для чего мы сейчас берем в сборную Романа Широкова, чтобы из группы выйти? Только из-за капитанства? Как икону поставьте его в раздевалке на Евро и молитесь на него», – сказа Бубнов.

Источник: Спорт FM
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Россия Широков Роман Иванов Олег Бубнов Александр
Комментарии (32)
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Marseillе
1459188524
Викторович отжигает )) Что думает то и говорит, молодец )
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sochi-2013
1459188762
Устал Рома- пора на отдых.
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roman230582
1459189157
Абсолютно не предвзятое мнение у Бубна, как всегда
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Финт
1459189881
Слуцкому решать кого брать.
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Nek
1459194648
Широков после перехода в Спартак уже не играл на своём прежнем уровне, не понимаю, чего от него ждут сейчас, он с каждым сезоном только хуже играет.
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msbleff
1459195973
все последние интервью бубнова: "широков никакой" "широкова на банку" "широков не может бежать" "широков плох". открытая ненависть к игроку идет. не понимаю,неужели нету в стране других экспертов? что мостовой,что канчельскис,что бубнов, лишь оскорбляют и унижают тех или иных игроков.
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ДЖУZ
1459196325
а по теме если, я согласен с Бубновым в моменте что Широков это уже вчерашний день, как и пол сборной стариков, и Слуцкий не тренер, что поменял, что нового приносит Слуцский, все те же Кержаковы, Березуцские, всё одно и тоже
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Диктор
1459202739
Не долюбливаю Бубена-но с этой статьей пожалуй соглашусь.
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арейская
1459202830
Опять Бубнов прошелся по Широкову, ну никак не может дышать на него "ровно"
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Русик89
1459205349
ОН ЕЩЕ ПОКАЖИТ ШИРОКОВ ЭТО Я ВАМ ГОВОРЮ ОН НОРМАЛЬНО СООБРАЖАЕТ С ПАСОМ НАХОДИТ ВСЕХ,ПРОСТО НЕ ВСЕ ВКУРИВАЮТ ЕГО
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