Бубнов: «Поставьте Широкова как икону в раздевалке на Евро и молитесь на него»

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, хавбек «Терека» Олег Иванов на сегодняшний день больше достоин места в сборной России, нежели полузащитник ЦСКА Роман Широков.

«Потенциал Иванова увидел еще Хиддинк, когда взял на чемпионат Европы 2008-го года. После этого Иванова надо было постоянно приглашать в сборную и наигрывать. На мой взгляд, он не первый сезон играет сильнее Широкова. Он еще и моложе. Во-первых, у Олега Иванова больший объем ТТД. Он выполняет значительно большую работу, и диспетчерскую, и в оборонительном плане. Во-вторых, он не хуже, чем Широков, владеет пасом, любым. Он сейчас больше забивает и отдает голевых передач, чем Широков.

Опыт на международной арене? Когда ты плохой, как Широков, то тебе и опыт не поможет. Для чего мы сейчас берем в сборную Романа Широкова, чтобы из группы выйти? Только из-за капитанства? Как икону поставьте его в раздевалке на Евро и молитесь на него», – сказа Бубнов.