Венгер: «У меня нет сомнений по поводу моего будущего в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не сомневается в своем будущем на тренерском мостике «канониров». Напомним, французский специалист возглавляет красно-белых с 1996-го года.

«Я имею совесть и посвящаю невероятно любимому мною клубу каждый день своей жизни. Если болельщики солидарны со мной в моем отношении к «Арсеналу», это просто отлично, но у меня должна быть уверенность, что я делаю все, что только могу.

У меня нет сомнений по поводу того, что я останусь на тренерском мостике «Арсенала» в следующем сезоне. Если я берусь за какое-то дело, то отдаюсь ему целиком. Я всегда буду отдавать себя этому клубу без остатка. Так будет до тех пор, пока я не уйду отсюда», – цитирует Венгера BeIN Sports.