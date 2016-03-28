Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам: «Состав на матч с Россией будет иметь отличия от того, что играл с Голландией»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии товарищеского поединка с Россией заявил, что состав на эту игру претерпит некоторые изменения в сравнении с матчем против Голландии (3:2).

    – Как повлияли события 13-го ноября на отношение к «Стад де Франс"?

    – Раньше этот стадион ассоциировался у нас только с хорошим. Сейчас, конечно, все поменялось… Но завтра нам предстоит игра с Россией, так что мы забываем 13-е ноября.

    – Стартовый состав против России – такой же, какой будет на Eвро-2016?

    – Нет. Он будет отличаться от предыдущей игры. Тем не менее, это не будет тот состав, который я намереваюсь использовать на чемпионате Европы. Я смотрел матч Россия – Литва. Считаю, что, большинство участников того матча у россиян вряд ли выйдут на поле против нас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 28 марта 2016, 19:54

      Удачи Всем!Думаете они не дрожат,ВСЕ эти Элиты прогнутся,ЕСТЬ у нас руки...Победа за Нами!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      wh1sp3r > Go-o-ol 28 марта 2016, 21:28

      Проблема в том, что руками в футбол играть нельзя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -11

      Русик89 > wh1sp3r 29 марта 2016, 02:48

      ЭТО ТОЧНО

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -11

      Русик89 > Русик89 29 марта 2016, 02:48

      А НОГАМИ НАШИ НЕ ОЧЕМ ИГРАЮТ ПОЧТИ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11