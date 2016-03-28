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  • Колосков: «Не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов»

Колосков: «Не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов»

28 марта 2016, 16:26
4

Экс-глава РФС Вячеслав Колосоков прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство проверит двух футболистов сборной России перед товарищеским матчем против Франции.

«Для футбола это необычная история. Крайне редкое явление… В принципе, ВАДА имеет право проверить игроков когда угодно – до товарищеского матча, во время него или после. По их правилам, они могут тебя хоть с постели поднять.

Видимо, пристальное внимание к спортсменам из России в последнее время сыграло свою роль в этой проверке. Но я, честно, не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов», – заявил Колосков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия
Комментарии (4)
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Алекc
1459173658
Кругом одна политика. Даже в спорт лезут!
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Aztec58
1459176531
Да ну-у, дядя, а как же положительная проба А у Березуцкого и Игнашевича? Забыл? Правда, Гинер подсуетился и проба Б "оказалась" чистой.
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APchelov
1459179477
Когда-то надо и это попробовать. Вот и узнаем что и как
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Alek7183
1459184136
Почему никого у французов, это как то странно.
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