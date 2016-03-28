Колосков: «Не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов»

Экс-глава РФС Вячеслав Колосоков прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство проверит двух футболистов сборной России перед товарищеским матчем против Франции.

«Для футбола это необычная история. Крайне редкое явление… В принципе, ВАДА имеет право проверить игроков когда угодно – до товарищеского матча, во время него или после. По их правилам, они могут тебя хоть с постели поднять.

Видимо, пристальное внимание к спортсменам из России в последнее время сыграло свою роль в этой проверке. Но я, честно, не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов», – заявил Колосков.