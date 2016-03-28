«Барселона» пока не закрыла трансфер Суареса

«Барселона» на данный момент не полностью рассчиталась с «Ливерпулем» за трансфер уругвайского форварда Луиса Суареса. По сведениям Football Leaks, этот переход обошелся каталонцам в 65 миллионов фунтов.

Обозначенную сумму новый клуб Суареса должен выплатить пятью траншами по 13 миллионов фунтов. «Барселона» выплачивает их каждые шесть месяцев, начиная с лета 2014 года. Последняя часть суммы должна поступить на счет «Ливерпуля» 31 июля 2016 года.

Отметим, Суарес провел в составе «Барселоны» 86 матчей, в которых забил 68 мячей. В этом сезоне на его счету 26 голов.