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    Баринов: «Хочется попробовать свои силы в Англии»

    Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Дмитрий Баринов признался, что мог уйти в аренду, но тренерский штаб отговорил его от этой затеи, призвав к терпению.

    «Разочарование от непопадания в основной состав, конечно, есть, но нужно тренироваться и доказывать, что ты лучше своих оппонентов. Аренда? Думал об этом, были варианты, но разговаривал с тренерами из первой команды. Мне сказали: «Терпи, работай, тренируйся, и ты получишь свой шанс».

    Глобальная мечта – закрепиться в основном составе «Локомотива», попасть в сборную России и по возможности уехать играть за границу. Хочется попробовать себя в английской Премьер-лиге», – признался Баринов.

    Источник: Р-Спорт

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    28.03.2016 11:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      Karanit 28 марта 2016, 15:28

      Хто это?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 марта 2016, 12:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он в основу жд попасть не может, а всё туда же - в Англию ))) Барин, точнее, барчонок по фамилии Манилов из Маниловки )

      -5
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      ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > APchelov 28 марта 2016, 14:16

      почему 6 лигу то потянет

      0
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