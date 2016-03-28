Мини-футбол. КПРФ дважды остановил «Дину»

КПРФ дважды добился побед в гостях над «Диной» в рамках матчей 19-го тура Суперлиги. Отметим, что хозяева паркета в обоих встречах вели, но не смогли удержать нужный счет.

Екатеринбургская «Синара» набрала четыре очка в противостояниях с новосибирским «Сибиряком».

Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Первые матчи

Дина (Москва) – КПРФ (Москва) – 3:5 (2:0)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 11. 2:0 – Эскердинья, 22. 2:1 – Гончаров, 29. 2:2 – Гончаров, 36. 3:2 – Абрамов, 36. 3:3 – Део, 39. 3:4 – Абрамов, 50 (в свои ворота). 3:5 – Канивец, 50.

Политех (Санкт-Петербург) – Прогресс (Глазов) – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Чуйков, 1. 0:2 – Толстов, 7. 1:2 – Романов, 7. 2:2 – Романов, 43. 2:3 – Петров, 44. 3:3 – Костыгин, 50.

Тюмень – Новая генерация (Сыктывкар) – 8:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Антошкин, 8. 2:0 – Соколов, 8. 2:1 – Кейруш, 16. 3:1 – Исламов, 24. 4:1 – Лобков, 30. 5:1 – Логинов, 34. 6:1 – Антошкин, 35. 6:2 – Сосковец, 37. 7:2 – Упалев, 38. 8:2 – Логинов, 49.

Синара (Екатеринбург) – Сибиряк (Новосибирск) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Агапов, 12 (с пенальти, 6м). 2:0 – Аширов, 31. 3:0 – Бастриков, 45. 4:0 – Бастриков, 48. 5:0 – Соколов, 49.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) – 3:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Шаяхметов, 16 (с пенальти, 6м). 2:0 – Эдер Лима, 22. 2:1 – Фернандиньо, 23. 2:2 – Сирило, 28. 2:3 – Нандо, 30. 3:3 – Шаяхметов, 32. 3:4 – Ари, 39.

Ухта – Норильский никель (Норильск) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Рудых, 4. 2:0 – Смирнов, 5. 2:1 – Шамсутдинов, 13. 2:2 – Цай, 27. 3:2 – Костюков, 47. 3:3 – Анисимов, 47.

Вторые матчи

Дина (Москва) – КПРФ (Москва) – 5:7 (4:0)

Голы: 1:0 – Абрамов, 18. 2:0 – Эскердинья, 19. 3:0 – Морено, 21. 4:0 – Кутузов, 23. 4:1 – Гончаров, 27. 5:1 – Мухутдинов, 32. 5:2 – Разоренов, 37. 5:3 – Алешандре, 37. 5:4 – Алешандре, 42. 5:5 – Паулиньо, 44. 5:6 – Паулиньо, 47. 5:7 – Алешандре, 50.

Политех (Санкт-Петербург) – Прогресс (Глазов) – 7:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Кузнецов, 3. 0:2 – Будин, 8. 1:2 – Кузенок, 15. 2:2 – Костыгин, 22 (с пенальти, 10м). 2:3 – Мелконян, 27. 3:3 – Катанэ, 36. 4:3 – Катанэ, 39. 5:3 – Романов, 40. 6:3 – Романов, 41. 6:4 – Чуйков, 43. 7:4 – Костыгин, 44.

Тюмень – Новая генерация (Сыктывкар) – 4:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Соколов, 6 (в свои ворота). 1:1 – Соколов, 24. 1:2 – Соколов, 44. 2:2 – Абрамович, 45. 2:3 – Талес, 47. 3:3 – Упалев, 48. 4:3 – Упалев, 50.

Синара (Екатеринбург) – Сибиряк (Новосибирск) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кудзиев, 19. 1:1 – Фахрутдинов, 20.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Давыдов, 15. 1:1 – Фернандао, 23. 2:1 – Марсенио, 27. 3:1 – Марсенио, 48. 4:1 – Марсенио, 50 (с пенальти, 10м). 5:1 – Марсенио, 50 (с пенальти, 10м).

Ухта – Норильский никель (Норильск) – 4:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Давыдов, 26. 1:1 – Кузьминых, 40. 1:2 – Цай, 47. 2:2 – Сивец, 48. 3:2 – Смирнов, 50. 4:2 – Дунец, 50.