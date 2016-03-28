Касильяс: «Мое завершение карьеры все ближе»

34-летний капитан сборной Испании Икер Касильяс признался, что рад повторить достижение Виталия Астафьева из Латвии по количеству матчей за национальную команду.

«Я очень рад этому достижению. В моей карьере были и плохие моменты, и хорошие. Время идет, и мое завершение карьеры все ближе. Но я счастлив играть в этом молодом коллективе и не знаю, когда это случится. Я лишь наслаждаюсь каждым днем в сборной», – заявил Касильяс.

Напомним, что контрольный матч с Румынией (0:0) стал для голкипера 166-м в составе испанской сборной, что является рекордом среди европейских национальных команд.