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    Шевченко: «Отсутствие Бэйла не облегчит нашу задачу»

    Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко не считает, что отсутствие Гарета Бэйла ослабит Уэльс в предстоящем товарищеском матче.

    «Гарет – ключевой игрок нашего соперника, но я знаю уровни мастерства и самоотдачи остальных исполнителей. Они будут делать все, чтобы компенсировать отсутствие Бэйла. Это ни в коем случае не облегчит нашу задачу на этот поединок.

    Отличается ли подготовка к Уэльсу чем-то отличается от предыдущего тренировочного периода? Нет, идет полноценная работа. Думаю, главный тренер на пресс-конференции рассказал, что несколько футболистов получили травмы, поэтому состав немножко поменяется», – рассказал Шевченко бомdynamo.kiev.ua.

    Напомним, что матч Украины и Уэльса состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 07:05
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