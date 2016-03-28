В апреле на экран выйдет первая серия фильма о Слуцком

«Матч ТВ» продолжает снимать фильм о наставнике сборной России Леониде Слуцком. Сегодня в Париж вместе с национальной командой прибыла и съемочная группа телеканала. Напомним, что во вторник нашей сборной предстоит товарищеский поединок с Францией.

По информации источника, сотрудники «Матч ТВ» уже отсняли и смонтировали большую часть материала. Остался последний штрих – снять Слуцкого в преддверии, во время и после встречи с французами.

В планах компании выпуск шести серий, первая из которых должна появиться на экране в апреле.