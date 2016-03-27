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    Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде

    Форвард «Спартака» Зе Луиш получил мышечную травму во время первой тренировки в сборной Кабо-Верде.

    По прошествии получаса игры в поединке отборочного турнира Кубка Африки с Марокко игрок попросил заменить его.

    «Зе Луиш возвращается из расположения сборной в Москву. Футболист пройдет тщательное медобследование.

    После этого можно будет говорить о степени серьезности травмы и о том, сможет ли он сыграть с «Ростовом» второго апреля, – сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.03.2016 21:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1847

      mahan 28 марта 2016, 10:04

      Еще один "стеклянный" игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      vlad1969 27 марта 2016, 23:23

      Вот Блин..... Только начал играть нормально!((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 27 марта 2016, 22:19

      зашибись(((

      0
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