Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде

Форвард «Спартака» Зе Луиш получил мышечную травму во время первой тренировки в сборной Кабо-Верде.

По прошествии получаса игры в поединке отборочного турнира Кубка Африки с Марокко игрок попросил заменить его.

«Зе Луиш возвращается из расположения сборной в Москву. Футболист пройдет тщательное медобследование.

После этого можно будет говорить о степени серьезности травмы и о том, сможет ли он сыграть с «Ростовом» второго апреля, – сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.