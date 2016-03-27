Защитник «Торино» привлек внимание «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Торино» Никола Максимович привлек внимание со стороны двух английских топ-клубов. В своем составе серба хотят видеть «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Быки» рассчитывают выручить от продажи 24-летнего порядка 25-ти миллионов евро.

Такая стоимость футболиста не по карману ведущим клубам Серии А, однако команды с Туманного Альбиона готовы вести за него борьбу.

В текущем сезоне Максимович принял участие в 15-ти поединках, отдал один голевой пас и заработал три желтых карточки.