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    Федун: «Отсутствие трофеев с 2003 года сильно давит»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что отсутствие титулов негативно сказывается на клубе, а открытие музея должно помочь изменить ситуацию.

    «То, что с 2003 года у «Спартака» нет трофеев – это сильно, сильно давит.

    Самое главное – показать это игрокам «Спартака» в закрытом режиме. Нужно показать, что сегодняшнее поколение футболистов в долгу перед нашими ветеранами.

    И хотелось бы, чтобы этот долг они как можно быстрее отдали. Идея этого музея – встряхнуть команду. Потому что «Спартак» – великий клуб с богатой историей, но ее нужно продолжать писать», – сказал Федун.

    Источник: Р-Спорт

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    26.03.2016 19:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 марта 2016, 14:32

      Всю эту богатую историю последних лет можно вывесить на стенах в виде итоговых таблиц - типа как не надо играть )

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 27 марта 2016, 11:55

      Поросятам уже не нравится,что стали забыть времена СССР

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 марта 2016, 03:12

      Мы то верим-а вот то шака-лье что сюда как мухи на мед слетелись,это да ни мозгов,ни лексики,и по ходу воспитания родители этим уро-дцам не дали.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 21:02

      За музей - спасибо! За стадион - низкий поклон! Давит не только отсутствие трофеев, давит КДК, давят судьи, давит пресса, короче, Гинер давит со всех сторон. Надо противодействовать всеми силами, ага.

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Aztec58 26 марта 2016, 21:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пенсионер ты может уже успокоишься? почти 60,а ноешь как 15летний школьник.

      -4
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      Рейтинг: +78

      msbleff > VVM1964 27 марта 2016, 13:37

      я смерть твоя.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 марта 2016, 19:36

      Писать историю будет кто-то другой.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 28 марта 2016, 02:36

      Нет, конечно.

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