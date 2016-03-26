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    Федун: «В музее «Спартака» осталось место для будущих трофеев»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что в новом музее москвичей есть место для будущих трофеев команды. Напомним, сегодня на «Открытие Арене» состоялось открытие музея красно-белых.

    «К сожалению, нынешнее поколение не может похвастаться выдающимися результатами, как его предшественники. Но в нашем музее осталось место для будущих успехов и трофеев. Спасибо нашим ветеранам за их достижения, спасибо людям за подаренные экспонаты. Мы постараемся двигаться вперед, основываясь на нашей истории, традициях и прежних победах. Спасибо вам, наши ветераны», – сказал Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 18:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      ajoq 26 марта 2016, 21:53

      Нынешнее поколение воспитанников Спартаке в основном играет не в Спартаке. Сохранили бы, может и был бы дружный русский коллектив. А так да, молодняк-то тоже уезжает. А кто остается, к основе тяжко подпускает со. Хотя что это я, лезу не в свое дело. Ну да ладно

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 18:55

      Будем ждать.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 18:54

      Придётся поширше имеющиеся трофеи расставить

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 26 марта 2016, 18:17

      Пропадёт зря и останется пустым это место.

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > ФК Зенит всея Руси 26 марта 2016, 18:21

      Не то что твоё очко, постоянно занято!

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