Федун: «В музее «Спартака» осталось место для будущих трофеев»

Нынешнее поколение воспитанников Спартаке в основном играет не в Спартаке. Сохранили бы, может и был бы дружный русский коллектив. А так да, молодняк-то тоже уезжает. А кто остается, к основе тяжко подпускает со. Хотя что это я, лезу не в свое дело. Ну да ладно
Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что в новом музее москвичей есть место для будущих трофеев команды. Напомним, сегодня на «Открытие Арене» состоялось открытие музея красно-белых.
«К сожалению, нынешнее поколение не может похвастаться выдающимися результатами, как его предшественники. Но в нашем музее осталось место для будущих успехов и трофеев. Спасибо нашим ветеранам за их достижения, спасибо людям за подаренные экспонаты. Мы постараемся двигаться вперед, основываясь на нашей истории, традициях и прежних победах. Спасибо вам, наши ветераны», – сказал Федун.