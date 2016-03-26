Дарвин: «Считаю, что Рыжиков сильнее Гилерме»

Бывший голкипер «Спартака» Юрий Дарвин высказался касательно перспектив вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в сборной России.

Напомним, что страж ворот впервые получил вызов в российскую сборную.

«Для «Локомотива» это хорошо. Но я не сторонник подобного шага. Не думаю, что Гилерме сильнее наших ребят. Он не самый стабильный вратарь — может здорово провести матч, а потом провалить следующий. Тем более ему 30 лет. Считаю, что Рыжиков сильнее», — сказал Дарвин.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с Литвой. Матч начнется в 19:00 по мск.