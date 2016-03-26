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Дарвин: «Считаю, что Рыжиков сильнее Гилерме»

26 марта 2016, 11:31
8

Бывший голкипер «Спартака» Юрий Дарвин высказался касательно перспектив вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в сборной России.

Напомним, что страж ворот впервые получил вызов в российскую сборную.

«Для «Локомотива» это хорошо. Но я не сторонник подобного шага. Не думаю, что Гилерме сильнее наших ребят. Он не самый стабильный вратарь — может здорово провести матч, а потом провалить следующий. Тем более ему 30 лет. Считаю, что Рыжиков сильнее», — сказал Дарвин.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с Литвой. Матч начнется в 19:00 по мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Локомотив Спартак Рыжиков Сергей Гилерме
Комментарии (8)
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vladik12
1458981495
Да у нас полчемпионата сильнее, чем Гилерме.
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REDWHITE_
1458983923
В сборной, все вратари средненькие, но Рыжиков реально сильней всяких лодрыгиных и конефеевых
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Garrincha58
1458987955
Крицюк и Селихов на данный момент самые перспективные вратари все остальные среднего уровня могут сыграть хорошо а могут совершать ляпы смотрите Лодыгин эти ляпы совершает в каждой игре он плохо играет ногами и на выходе Акинфеев думаю он уже не может прогрессировать так как считает себя богом Рыжиков как вратарь нестабилен Беленов тоже может вытащить игру а может ее провалить а Гилерме просто хороший вратарь не лучше не хуже всех перечисленных раньше спрашивается на кой он нам в сборной если на место вратарей целый список из пяти шести человек а вот защитников особенно ц-ных у нас нет дефицит так что здесь надо искать резервы или в стране или натурализовывать кого то но некого
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Baggio1986
1458989275
Акинфеев на данный момент ни че не лучше Крицюка,Реброва,Селихова и Лодыгина. А Гильерме вообще непонятно зачем нужен!!!
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Вомбат
1458990851
Кому интересно что думает Дарвин, но не Чарльз? Разве это эксперт? Он всю карьеру просидел на лавке.
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APchelov
1459000678
В Локомотива стало на одного россиянина больше. Для них с нашим лимитом это плюс. В сборную то его зачем???????
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Измайловский Кочегар
1459074867
Когда-то Рыжиков играл великолепно. Только было это лет 5 назад, если не больше.
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