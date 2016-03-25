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    Бердыев: «Без специалистов хорошего уровня прогресс молодых игроков невозможен»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отметил, что главным фактором в развитии молодых футболистов является наличие рядом с ними квалифицированных детских тренеров.

    «Хочется поделиться своим опытом работы и методиками, которые мы использовали, когда работали в «Рубине».

    Были поездки по всему миру, мы получили много знаний и опыта. Считаю, что тренировать можно везде, в любых условиях. Главное – квалификация тренеров, которые работают с детьми.

    Никакие поля не помогут подрастающему поколению прогрессировать, если рядом нет специалистов хорошего уровня», – сказал Бердыев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    25.03.2016 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      bringing 26 марта 2016, 01:34

      Бердыев,как всегда прав

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