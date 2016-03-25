Бердыев: «Без специалистов хорошего уровня прогресс молодых игроков невозможен»

Бердыев,как всегда прав
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отметил, что главным фактором в развитии молодых футболистов является наличие рядом с ними квалифицированных детских тренеров.
«Хочется поделиться своим опытом работы и методиками, которые мы использовали, когда работали в «Рубине».
Были поездки по всему миру, мы получили много знаний и опыта. Считаю, что тренировать можно везде, в любых условиях. Главное – квалификация тренеров, которые работают с детьми.
Никакие поля не помогут подрастающему поколению прогрессировать, если рядом нет специалистов хорошего уровня», – сказал Бердыев.