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    Дзюба: «История с Орзул стала большим уроком для меня»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, какие чувства испытал после того, как СМИ опубликовали его совместное фото с телеведущей Марией Орзул.

    – Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком.

    Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить.

    – С Орзул когда последний раз общались?

    – С тех пор – ни разу.

    – Вы говорите, что у Мутко было по 10 звонков. А у вас в тот момент сто?

    – Много. Есть столько злых людей. Они только и ждут, когда ты оступишься, чтобы добить тебя. Эти шакалы и гиены всегда будут. Ситуация меня многому научила. Отрезвила. Это был урок сверху.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2016 21:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 27 марта 2016, 12:17

      Дзюбу воспитал ФК Спартак. А где себя проявляют воспитанники Зенита? Правильно, да нигде!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 марта 2016, 01:22

      Орзул чуть семью не разрушила - коза.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 10:11

      И это - главная футбольная новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      буба спб 25 марта 2016, 23:01

      вообще-то было видео где они в машине обжимаются и Артёмка что-то нашептывает на ухо Орзул

      1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 25 марта 2016, 22:45

      Жена видно ревнивая. Вроде бы там на фото не было ничего особенно компрометирующего.

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