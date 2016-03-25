Дзюба: «Слуцкий только на публике говорит, что мы у него – плохие игроки»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал слова наставника национальной команды Леонида Слуцкого о том, что причиной его раскачиваний на стуле во время матчей являются не очень хорошие игроки, с которыми приходится работать специалисту. Напомним, этой фразу он произнес во время презентации проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ», отвечая на вопрос одного из детей.

«Дети искренние. В них ты видишь себя. Видно, как они переживают, когда задают вопросы, и ты волнуешься вместе с ними.

Слуцкий хорошо им ответил, что шатается на скамейке из-за не очень хороших футболистов. Он только на публике так говорит. А наедине говорит, что мы у него лучшие», – сказал Дзюба.