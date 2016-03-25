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    Дзюба: «Слуцкий только на публике говорит, что мы у него – плохие игроки»

    Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал слова наставника национальной команды Леонида Слуцкого о том, что причиной его раскачиваний на стуле во время матчей являются не очень хорошие игроки, с которыми приходится работать специалисту. Напомним, этой фразу он произнес во время презентации проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ», отвечая на вопрос одного из детей.

    «Дети искренние. В них ты видишь себя. Видно, как они переживают, когда задают вопросы, и ты волнуешься вместе с ними.

    Слуцкий хорошо им ответил, что шатается на скамейке из-за не очень хороших футболистов. Он только на публике так говорит. А наедине говорит, что мы у него лучшие», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2016 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 12:40

      Теперь понятно, почему Слуцкий качается. Сперва хвалит - затем все видят результат этой похвалы

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