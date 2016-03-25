Дзюба: «В школе я был чемпионом по проказам»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что во время школьных лет часто нарушал дисциплину и однажды вместе с друзьями угодил завучу теннисным мячом в голову.

«Конечно, в детстве хулиганил. Я уж не стал ребятам рассказывать ничего. А то там все такие отличники, чуть не пошутил, что ботаники. А у меня в школе вообще был дисциплинарный дневник и велся подсчет, кто больше напроказничает. Я там был чемпионом, выиграл общий зачет. Я считаю, что это нормально. Парень должен быть немного хулиганом, но знать черту.

Однажды на перемене – хотя, возможно, в этот момент шел урок – играли в футбол теннисным мячом и попали в голову завучу. Случайно, конечно. Представьте себе обычный школьный коридор. Я учился в шестом-седьмом классе. Играли два на два. Еще по человеку стояли на шухере. Один из них зазевался. Не увидел завуча, и мяч как отлетел ему от стенки в голову. Но это был не я – другой кудесник», – рассказал Дзюба.